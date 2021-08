Grandsaigne Site de Clédat Corrèze, Grandsaigne Découverte de la géobiologie théorique et pratique avec Claude Dufraisse Site de Clédat Grandsaigne Catégories d’évènement: Corrèze

Grandsaigne

Découverte de la géobiologie théorique et pratique avec Claude Dufraisse Site de Clédat, 19 septembre 2021, Grandsaigne. Découverte de la géobiologie théorique et pratique avec Claude Dufraisse

Site de Clédat, le dimanche 19 septembre à 14:30

### La géobiologie est un rééquilibrage des énergies présentes sur les lieux afin de rendre ceux-ci plus sains et plus agréables à vivre. On parle d’harmonisation de lieux de vie. « Comment connaître son lieu de vie pour y vivre mieux » : avec Claude vous découvrirez quelles sont les perturbations potentielles (courants d’eau, failles, réseaux divers, mémoires des murs, …) puis vous vous entraînerez à les détecter à l’aide de divers instruments.

Gratuit. Entrée libre.

La géobiologie est un rééquilibrage des énergies présentes sur les lieux afin de rendre ceux-ci plus sains et plus agréables à vivre. On parle d’harmonisation de lieux de vie. Site de Clédat Clédat, 19300 Grandsaigne Grandsaigne Corrèze

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:30:00 2021-09-19T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Corrèze, Grandsaigne Autres Lieu Site de Clédat Adresse Clédat, 19300 Grandsaigne Ville Grandsaigne lieuville Site de Clédat Grandsaigne