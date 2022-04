Découverte de la gastronomie turque Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Découverte de la gastronomie turque, 21 mai 2022, Nantes. 2022-05-21

Horaire : 11:00 16:00

Gratuit : oui Le Consulat Général de Turquie à Nantes a le plaisir d’inviter tous les Nantais à venir découvir la gastronomie turque dans son stand situé sur le Parvis des Berges (en face de l’Éléphant) le samedi 21 mai 2022 entre 11h et 16h. Vous aurez la possibilité de déguster gratuitement quelques mets qui font partie du patrimoine gastronomique de la cuisine turque. La cuisine turque s’est enrichie tout au long de son histoire avec les influences des pays conquis par l’Empire Ottoman. Très savoureuse et variée, elle vous enchantera et ravira vos papilles. Île de Nantes Nantes 44200

