du samedi 4 septembre au dimanche 5 septembre à La Gabare

La Gabare s’adresse à toutes celles et ceux qui veulent une alimentation saine, de saison, locale.Les coopérateurs vous expliquent le concept du supermarché coopératif. Des invitations seront distribuées pour vous permettre de tester et faire vos achats à la Gabare quand vous le souhaitez.

entrée libre

Le supermarché coopératif sera présent au forum des associations d’Olivet le 4 septembre et à Orléans en Fête le 5 septembre La Gabare 1455, rue de la Bergeresse, 45160 Olivet Olivet Loiret

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T09:00:00 2021-09-04T18:00:00;2021-09-05T09:00:00 2021-09-05T18:00:00

