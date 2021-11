Asnières-sur-Seine La Fabrique Asnières-sur-Seine, Hauts-de-Seine Découverte de la formation C.I.A.R.A a destination des jeunes en situation de handicap et décrocheurs scolaires La Fabrique Asnières-sur-Seine Catégories d’évènement: Asnières-sur-Seine

La différence a du talent ! Venez découvrir la formation C.I.A.R.A ( Création, Intelligence Artificielle, Réalité Augmentée) à destination de jeunes en situation de handicap et décrocheurs scolaires. Les apprennants vous montreront leurs créations sur les différents logiciels utilisés pour la formation : la Suite Adobe, Blender.

Sur inscription

Rencontre avec les professeurs et les apprenants de la formation pour découvrir les différente logiciels utilisés Unity, Blender et la suite Adobe. La Fabrique 11 place des Victoires 92600 Asnières sur Seine Asnières-sur-Seine Hauts-de-Seine

