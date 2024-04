Découverte de la Forêt-Verger de Lailly en Val Lailly-en-Val, samedi 20 avril 2024.

Portes ouvertes du jardin partagé et inauguration de la Forêt-Verger de Lailly en Val.

L’occasion de découvrir le lieu et les associations qui le font vivre au cour d’un moment festif en musiques et lectures.

Partagé également un repas partagé et convivial au pied du potager !

Il y a un an, naissait le projet de créer une forêt-verger à Lailly-en-Val, sous l’impulsion de 4 associations locales et soutenues par la compagnie de théâtre Jeux de Vilains. Ce projet réunissait plusieurs ambitions le stockage de carbone, la favorisation de la biodiversité et la production de fruits.

En ce 20 avril 2024, vous êtes invité·e à fêter le premier anniversaire du projet et l’inauguration/baptême de la forêt-verger !

Un moment festif et convivial, entre musiques et lectures, durant lequel vous aurez l’occasion de découvrir les associations locales qui tissent du lien social par le travail de la terre.

Vous êtes également invité·e à vous joindre à l’apéro-repas de l’amitié, chacun·e apportant un plat salé ou sucré à partager avec les autres.

Un événement ouvert à tous ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-20 11:00:00

fin : 2024-04-20 17:00:00

Chemin du Clos Moussard

Lailly-en-Val 45740 Loiret Centre-Val de Loire contact@jeuxdevilains.com

