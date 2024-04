Découverte de la forêt par les sens Loguivy-Plougras, vendredi 23 août 2024.

Et si vous découvriez la forêt autrement ? Par ses parfums, ses mille et un sons et son tapis molletonné de mousse, la forêt vous étonnera ! .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-23 15:00:00

fin : 2024-08-23 17:00:00

Forêt de Beffou

Loguivy-Plougras 22780 Côtes-d’Armor Bretagne accueil@centre-foretbocage.bzh

