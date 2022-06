Découverte de la foret des volcans et belvédère du Fuchsfelsen Wegscheid Wegscheid Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Découverte de la foret des volcans et belvédère du Fuchsfelsen Wegscheid, 10 juillet 2022, Wegscheid. Découverte de la foret des volcans et belvédère du Fuchsfelsen

Haut-Rhin Wegscheid La forêt des volcans, située dans le massif du Rossberg, est surplombée par les rochers des Vogelsteine. Ce site remarquable offre un relief accidenté, sa faune et sa flore y sont très riche.

Surplombant le site, classé réserve naturelle, le belvédère du Fuchsfelsen, est l’un des vestiges des volcans.

