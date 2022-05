Découverte de la forêt de l’ermitage Asson Asson Catégories d’évènement: Asson

Pyrénées-Atlantiques

Découverte de la forêt de l'ermitage Asson, 1 juin 2022, Asson. Découverte de la forêt de l'ermitage Mairie 20 Place Saint-Martin Asson

2022-06-01 – 2022-06-01

Asson Pyrénées-Atlantiques Asson EUR 0 0 Le temps d’une promenade sur un chemin forestier, venez découvrir la botanique, l’écologie, la faune et l’histoire de la forêt de l’ermitage d’Asson accompagnés par M. Jean Touyarou, ingénieur forestier. Activité accessible de 8ans à 12ans. Le temps d’une promenade sur un chemin forestier, venez découvrir la botanique, l’écologie, la faune et l’histoire de la forêt de l’ermitage d’Asson accompagnés par M. Jean Touyarou, ingénieur forestier. Activité accessible de 8ans à 12ans. +33 5 59 61 11 82 Le temps d’une promenade sur un chemin forestier, venez découvrir la botanique, l’écologie, la faune et l’histoire de la forêt de l’ermitage d’Asson accompagnés par M. Jean Touyarou, ingénieur forestier. Activité accessible de 8ans à 12ans. ©Pixabay

Mairie 20 Place Saint-Martin Asson

