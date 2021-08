Anzat-le-Luguet Anzat-le-Luguet Anzat-le-Luguet, Puy-de-Dôme Découverte de la flore sauvage du Cézallier Anzat-le-Luguet Anzat-le-Luguet Catégories d’évènement: Anzat-le-Luguet

Puy-de-Dôme

Découverte de la flore sauvage du Cézallier Anzat-le-Luguet, 12 août 2021, Anzat-le-Luguet. Découverte de la flore sauvage du Cézallier 2021-08-12 15:00:00 15:00:00 – 2021-08-12 17:00:00 17:00:00 Domaine Parrot Nature Chalet d’accueil à Parrot

Anzat-le-Luguet Puy-de-Dôme EUR 14 14 Animé par Cécile de « l’Acueillette des pensées ». Sur un petit parcours, particulièrement riche au cœur du Cézallier, nous identifierons une vingtaine de plantes sauvages. Réservation au 06 58 94 24 98. c.com.anzat@gmail.com +33 6 58 94 24 98 http://www.anzat-le-luguet.fr/ dernière mise à jour : 2021-08-05 par

Détails Catégories d’évènement: Anzat-le-Luguet, Puy-de-Dôme Autres Lieu Anzat-le-Luguet Adresse Domaine Parrot Nature Chalet d'accueil à Parrot Ville Anzat-le-Luguet lieuville 45.35479#2.99925