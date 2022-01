Découverte de la flore sauvage domestique Ville de Villenave d’Ornon, 13 avril 2022, Villenave-d'Ornon.

Découverte de la flore sauvage domestique

Ville de Villenave d’Ornon, le mercredi 13 avril à 14:00

Une balade dans le cadre des RV durables de l’Agenda 21. ——————————————————– ### Les plantes sauvages poussent tout autour de nous et certaines ont des vertus inattendues ! Élodie vous emmène à la rencontre de la flore spontanée de nos rues, parcs et espaces naturels. A travers une balade ludique et botanique, vous apprendrez à reconnaître les espèces comestibles et médicinales les plus communes. **+ d’info : Pôle proximité, attractivité et ville durable**

Pour tous • Gratuit sur réservation

Sortie animée par Cistude Nature

Ville de Villenave d’Ornon 33140 Villenave-d’Ornon Gironde



