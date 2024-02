Découverte de la flore forestière du Suquet de la Grolle Eymoutiers, mardi 19 mars 2024.

Le Conservatoire d’espaces naturels de Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec l’ALBL, organise une sortie Nature Découverte de la flore forestière du Suquet de la Grolle. Venez découvrir la flore forestière et printanière du Suquet de la Grolle. Lieu de rdv donné à l’inscription. Prévoir vêtements adaptés à la rando et à la météo, pique-nique et une petite loupe de terrain. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-19 09:45:00

fin : 2024-03-19

Eymoutiers 87120 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine a.sanchez@cen-na.org

