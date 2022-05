DÉCOUVERTE DE LA FLORE ET DU PATRIMOINE EN HAUT LANGUEDOC Olargues Olargues Catégories d’évènement: Hérault

Olargues

DÉCOUVERTE DE LA FLORE ET DU PATRIMOINE EN HAUT LANGUEDOC Olargues, 29 mai 2022, Olargues. DÉCOUVERTE DE LA FLORE ET DU PATRIMOINE EN HAUT LANGUEDOC Olargues

2022-05-29 08:30:00 – 2022-05-29 12:00:00

Olargues Hérault Olargues Benjamin vous propose une balade en boucle aux alentours d’Olargues, village médiéval classé parmi les plus beaux villages de France . nLe parcours choisi par votre accompagnateur illustrera la richesse végétale du Haut Languedoc: fleurs de montagne, plantes méditerranéennes et plantes comestibles qu’il ne manquera pas de vous signaler en chemin. nLa balade vous permettra également d’admirer le prieuré millénaire de Saint Julien. nEt de découvrir des petits coins ombragés en bord de rivière. Benjamin vous propose une balade en boucle aux alentours d’Olargues. Le parcours choisi par votre accompagnateur illustrera la richesse végétale du Haut Languedoc, d’admirer le Prieuré de St Julien et de profiter du bord du Jaur Benjamin vous propose une balade en boucle aux alentours d’Olargues, village médiéval classé parmi les plus beaux villages de France . nLe parcours choisi par votre accompagnateur illustrera la richesse végétale du Haut Languedoc: fleurs de montagne, plantes méditerranéennes et plantes comestibles qu’il ne manquera pas de vous signaler en chemin. nLa balade vous permettra également d’admirer le prieuré millénaire de Saint Julien. nEt de découvrir des petits coins ombragés en bord de rivière. xligonnet

Olargues

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Hérault, Olargues Autres Lieu Olargues Adresse Ville Olargues lieuville Olargues Departement Hérault

Olargues Olargues Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/olargues/

DÉCOUVERTE DE LA FLORE ET DU PATRIMOINE EN HAUT LANGUEDOC Olargues 2022-05-29 was last modified: by DÉCOUVERTE DE LA FLORE ET DU PATRIMOINE EN HAUT LANGUEDOC Olargues Olargues 29 mai 2022 Hérault Olargues

Olargues Hérault