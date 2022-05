Découverte de la flore du lac d’Hossegor Soorts-Hossegor Soorts-Hossegor Catégories d’évènement: Landes

Soorts-Hossegor Landes La Bot’a Marion est une micro-entreprise portée par Marion Anquez, botaniste-écologue animatrice nature. La création de cette structure est son souhait d’allier expertise botanique et écologique avec la sensibilisation à l’environnement. Marion, vous expliquera la création et le fonctionnement du lac d’Hossegor mais vous fera découvrir la flore si particulière de ce lac.

Le lieu de rendez-vous vous sera communiqué au moment de la réservation. Les sorties se font à marée basse. N’oubliez pas de prendre un chapeau, des lunettes de soleil, de l’eau, de bonnes chaussures de marche et votre appareil photo. Veuillez-arriver un quart d’heure à l’avance afin de procéder au paiement et de commencer la sortie à l’heure.

Paiements acceptés : chèque, espèces

