Découverte de la flore des dunes de Labenne Labenne, 17 août 2021, Labenne.

Découverte de la flore des dunes de Labenne 2021-08-17 09:30:00 – 2021-08-17 11:00:00

Labenne Landes

Venez découvrir le fonctionnement des dunes et les plantes qui y sont inféodées. Nous emprunterons le platelage du sentier du littoral. Cette sortie est accessible aux personnes à mobilité réduite. (2 km maximum) Le lieu de rendez-vous est au niveau de la plage centrale de Labenne. Réservation obligatoire.

Différentes sorties sont proposées pour la saison estivale. Les sorties sont limitées à dix personnes. La réservation est obligatoire. N’oubliez pas de prendre un chapeau, des lunettes de soleil, de l’eau, de bonnes chaussures de marche et votre appareil photo.

Veuillez-arriver un quart d’heure à l’avance afin de procéder au paiement et de commencer la sortie à l’heure.

+33 7 80 50 39 25

La bot à Marion

