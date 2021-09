Découverte de la filière équine à destination des étudiants étrangers Université de Caen, 23 octobre 2021, Caen.

Le Conseil des Chevaux de Normandie, est né de la volonté de l’ensemble des professionnels de la filière équine de s’organiser régionalement pour l’avenir. Il a un rôle d’interface entre les professionnels du cheval en Normandie et les institutions publiques et privées. Le Conseil des Chevaux de Normandie propose aux étudiants étrangers en échange universitaire en Normandie de découvrir le territoire normand par le prisme du cheval à travers la visite de lieux emblématiques de la filière. **A l’occasion des Equidays, ils sont invités à découvrir le monde des courses le samedi 23 octobre à travers une journée de visites et de rencontres avec des professionnels du trot comme du galop.** Rendez-vous le matin à l’université de Caen à 9h, pour un départ en minibus pour le Haras d’Ecajeul où Isabelle et Jean-Luc Bara vous accueilleront pour une visite guidée du haras portée sur les métiers de l’élevage de galopeurs. Retour à Caen pour un déjeuner libre puis rendez-vous à l’Hippodrome de Caen pour observer les courses et découvrir le monde du trot à travers une visite guidée des coulisses. Renseignements et inscriptions : Conseil des Chevaux de Normandie : 02 31 27 10 10 Retrouvez toutes nos actions sur : [https://chevaux-normandie.com/](https://chevaux-normandie.com/)

Gratuit sur inscription

Université de Caen Esplanade de la Paix 14000 Caen Caen Calvados



