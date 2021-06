Plouégat-Guérand Saveurs glacées du terroir Finistère, Plouégat-Guérand Découverte de la ferme Saveurs glacées du terroir Plouégat-Guérand Catégories d’évènement: Finistère

Plouégat-Guérand

Découverte de la ferme Saveurs glacées du terroir, 20 juin 2021-20 juin 2021, Plouégat-Guérand. Découverte de la ferme

Saveurs glacées du terroir, le dimanche 20 juin à 15:00

Circuit de visites, découverte des animaux présents sur la ferme : vache,veau,cochon,poule,canard,lapin,ane,chèvre (quizz ) gouter avec les produits de la ferme Magasin à la ferme Gouter : 4 euros (1 crêpe , 1 boule de glace, un verre de cidre ou jus de pomme)

Sur réservation

Circuit de visite découverte Saveurs glacées du terroir Le poder 29620 Plouégat Guerrand Plouégat-Guérand Finistère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-20T15:00:00 2021-06-20T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Plouégat-Guérand Autres Lieu Saveurs glacées du terroir Adresse Le poder 29620 Plouégat Guerrand Ville Plouégat-Guérand lieuville Saveurs glacées du terroir Plouégat-Guérand