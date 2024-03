Découverte de la Ferme pédagogique d’élevage la doudou ELEVAGE LA DOUDOU Cheptainville, samedi 15 juin 2024.

Découverte de la Ferme pédagogique d’élevage la doudou Sortie coorganisée par Île-de-France Nature Samedi 15 juin, 10h30 ELEVAGE LA DOUDOU

L’Elevage la doudou est une ferme traditionnelle en production laitière et pédagogique, créée depuis 1988 et qui bénéficie de parcelles de prairie mises à disposition par Île-de-France Nature.

Il comprend 60 chèvres laitières de race Alpine et Saanen, des vaches laitières et des vaches allaitantes, ainsi que des chevaux, des ânes, des lamas, des lapins et la basse-cour.

Un parcours ludique dans un labyrinthe végétal avec un quizz sera proposé à la fin de la visite.

ELEVAGE LA DOUDOU 8 CHEMIN DU CIMETIERE / 91630 CHEPTAINVILLE Cheptainville 91630 Essonne Île-de-France

Elevage La Doudou