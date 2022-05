Découverte de la ferme familiale de la Grange-Rouge avec parcours La Grange-Rouge, 17 juin 2022, Milly-la-Forêt.

du vendredi 17 juin au dimanche 19 juin à La Grange-Rouge

Découverte de la ferme familiale de la Grange-Rouge, où depuis cinq générations sont cultivés blés, betteraves, colza, pois, orge, lin… et plus récemment, des plantes aromatiques. Parcours pédestre et pédagogique de 90 minutes à travers champs pour comprendre le fonctionnement de la ferme et connaître les filières agricoles, les enjeux économiques et environnementaux, les choix en matière de durabilité (partenariats avec des apiculteurs, certification Haute Valeur Environnementale…).

Accès libre mais départs à heures fixes

La Grange-Rouge Route de Gironville 91405 Milly-la-Forêt Milly-la-Forêt Essonne



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-17T14:00:00 2022-06-17T16:00:00;2022-06-18T14:00:00 2022-06-18T16:00:00;2022-06-18T16:00:00 2022-06-18T18:00:00;2022-06-19T10:00:00 2022-06-19T12:00:00;2022-06-19T14:00:00 2022-06-19T16:00:00