Découverte de la Ferme de la Maguette Liniez, jeudi 8 août 2024.

L’Office de Tourisme des Champs d’Amour vous propose une visite découverte de la Ferme de la Maguette à Liniez.

Le jeudi 08 août 2024, venez découvrir l’élevage de chèvres, race Cou-Clair du Berry et Alpines, pour le bonheur des petits et des grands ! Le plus ? Vente de fromages fermiers sur place.

Visite gratuite, sur réservation obligatoire auprès de l’Office de Tourisme des Champs d’Amour (places limitées). EUR.

104 Route de Ménétréols

Liniez 36150 Indre Centre-Val de Loire tourisme.champagneboischauts@orange.fr

