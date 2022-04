Découverte de la Ferme bio des Cairns à Seillans Var Seillans Seillans Catégories d’évènement: Seillans

Var

Découverte de la Ferme bio des Cairns à Seillans Var Seillans, 23 avril 2022, Seillans. Découverte de la Ferme bio des Cairns à Seillans Var Ferme des Cairns de la Famille Faur Chapelle Notre Dame de l’Ormeau Seillans

2022-04-23 09:30:00 09:30:00 – 2022-04-23 14:00:00 14:00:00 Ferme des Cairns de la Famille Faur Chapelle Notre Dame de l’Ormeau

Seillans Var Seillans En Pays de Fayence dans le Var, la Ferme Bio des Cairns de Seillans, ouvre ses portes à l’occasion de la 23ème édition de: La France de ferme en ferme,

et vous propose de découvrir son élevage caprin, et la vente de fromages, en agriculture biologique. +33 4 94 84 11 49 Ferme des Cairns de la Famille Faur Chapelle Notre Dame de l’Ormeau Seillans

