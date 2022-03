Découverte de la faune : les chauves-souris, avec l’association Tous aux abris – Habitat(s) & Printemps des Parenthèses Ancienne bibliothèque municipale, 7 mai 2022, Saint-Louis-de-Montferrand.

Ancienne bibliothèque municipale, le samedi 7 mai à 14:00

L’association Tous aux abris souhaite faire société autour du vivant, par la construction d’abris pour animaux sauvages liminaires, en ateliers participatifs et par leur suivi en science citoyenne. L’après-midi est consacrée à un atelier de montage de nichoirs, mais aussi à des jeux pour sensibiliser sur le thème des chauves-souris. * 14h à 14h45 : **Atelier de fabrication de nichoirs** (sur réservation gratuite et obligatoire : [media.st.louis@gmail.com](mailto:media.st.louis@gmail.com) ou 05 56 87 99 52) / Public familial, enfants en binôme avec adultes. * 14h45 à 16h : **« Dans la peau d’une chauve-souris »** jeu découverte / Tous publics Didier Destabeaux (Tous aux abris) collabore avec Laurent Cerciat pour réaliser _Habitat(s),_ une oeuvre d’art qui entre en résonnance avec les préoccupations et les manières d’agir de l’association. Laurent Cerciat est invité par Bordeaux Métropole à participer au programme d’art public _L’art dans la ville_ sur une [parcelle dédiée à l’art environnemental](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville/Dans-la-metropole/Art-environnemental-a-Saint-Louis-de-Montferrand) en bord de fleuve à Saint-Louis-de-Montferrand. Il y réalise l’installation artistique éphémère intitulée _Habitat(s)_ qui s’intéresse à la cohabitation entre les espèces. * _Habitat(s)_ sera inaugurée le samedi 14 mai à partir de 14h. * Un programme de rendez-vous accompagne cette oeuvre. Plus d’infos : [[bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat)](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat) Une collaboration [_L’art dans la ville_](bordeaux-metropole.fr/l-art-dans-la-ville) – Programme d’art public de Bordeaux Métropole et Ville de Saint-Louis-de-Montferrand.

Entrée libre, réservation obligatoire pour l’atelier

Une après-midi pour découvrir les chauves-souris et les bons gestes pour les accueillir, entre atelier de fabrication de nichoirs et jeux.

Ancienne bibliothèque municipale Rue Louis Monteau 33 440 Saint-Louis de Montferrand Saint-Louis-de-Montferrand Gironde



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-07T14:00:00 2022-05-07T16:00:00