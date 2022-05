Découverte de la faune et de la flore d’un site géologique exceptionnel au Cirque de la Coquille à Étalante

Découverte de la faune et de la flore d’un site géologique exceptionnel au Cirque de la Coquille à Étalante, 21 mai 2022, . Découverte de la faune et de la flore d’un site géologique exceptionnel au Cirque de la Coquille à Étalante

2022-05-21 – 2022-05-21 Une source hantée par une fée maléfique, un cirque composé d’éboulis, les ruines d’un vieux moulin, des orchidées ingénieuses, des pentes arides et dénudées, des plantes rares rescapées de l’époque glaciaire, une divinité guérisseuse… laissez-vous surprendre par cet écrin de nature tout en contrastes ! carine.duthu@cen-bourgogne.fr +33 3 80 79 25 96 https://www.cen-bourgogne.fr/ Une source hantée par une fée maléfique, un cirque composé d’éboulis, les ruines d’un vieux moulin, des orchidées ingénieuses, des pentes arides et dénudées, des plantes rares rescapées de l’époque glaciaire, une divinité guérisseuse… laissez-vous surprendre par cet écrin de nature tout en contrastes ! dernière mise à jour : 2022-05-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville