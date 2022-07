Découverte de la faune et de la flore du Parc national Aragnouet Aragnouet Catégories d’évènement: Aragnouet

Hautes-Pyrénées Aragnouet 0 0 EUR Dans la vallée du Badet ou de la Géla, vous observerez la faune et la flore de la montagne. Lectures de paysage, indices de présence, cabanes, estives, rivières, vous découvrirez aux côtés d’un garde-moniteur du Parc national un paysage varié et exceptionnel.

Cette sortie est réservée aux bons marcheurs. +33 5 62 39 40 91 Aragnouet

