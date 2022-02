Découverte de la faune et de la flore du parc de Majolan Parc Majolan Blanquefort Catégories d’évènement: Blanquefort

Gironde

Découverte de la faune et de la flore du parc de Majolan Parc Majolan, 19 mars 2022, Blanquefort. Découverte de la faune et de la flore du parc de Majolan

Parc Majolan, le samedi 19 mars à 10:00 Sur inscription

Suivez les pas de l’ornithologue et apprenez à observer la faune et la flore comme personne ! Parc Majolan Avenue du Général de Gaulle, 33290 Blanquefort Blanquefort Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-19T10:00:00 2022-03-19T12:00:00

Détails Catégories d’évènement: Blanquefort, Gironde Autres Lieu Parc Majolan Adresse Avenue du Général de Gaulle, 33290 Blanquefort Ville Blanquefort lieuville Parc Majolan Blanquefort Departement Gironde

Parc Majolan Blanquefort Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/blanquefort/

Découverte de la faune et de la flore du parc de Majolan Parc Majolan 2022-03-19 was last modified: by Découverte de la faune et de la flore du parc de Majolan Parc Majolan Parc Majolan 19 mars 2022 Blanquefort Parc Majolan Blanquefort

Blanquefort Gironde