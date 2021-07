DÉCOUVERTE DE LA FAUNE ET DE LA FLORE DU BORD DE MER : 13/07, 27/07 ET 24/08 PLAGE STE GENEVIEVE – CÔTE OUEST – VIAS PLAGE Portiragnes, 13 juillet 2021-13 juillet 2021, Portiragnes.

2 2 EUR À la frange des vagues, accompagnés d’un guide nature, les enfants découvriront les richesses de la faune et la flore du bord de mer : coquillages, petite pêche, formation des dunes et apprendront tout en s’amusant à capturer et observer les petits animaux cachés dans l’eau et les rochers… Petite pêche à l’épuisette et ateliers ludiques !

Découverte littorale dédiée aux familles et enfants âgés de 4 à 14 ans

De 10 h 00 à 12 h 00 en juillet et août !

Gratuit – Informations et inscriptions Bureau d’Information Touristique de Vias

Les petits explorateurs vont pouvoir découvrir en compagnie d’un guide la faune et la flore des lagunes et du bord de mer autour d’activités adaptées et ludiques : petite pêche à l’épuisette, ateliers de récolte et d’observation… La nature vous livre tous ses secrets pour s’adapter au milieu, au climat, se développer afin de se renouveler à l’infini !

