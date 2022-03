Découverte de la faune et de la flore des Glénan avec Lulu et les Vedettes de l’Odet Bénodet, 14 avril 2022, Bénodet.

Découverte de la faune et de la flore des Glénan avec Lulu et les Vedettes de l’Odet Bénodet

2022-04-14 – 2022-04-14

Bénodet Finistère Bénodet

Découverte de la faune et de la flore des Glénan avec Lulu et les Vedettes de l’Odet

Au départ du port de Bénodet, les Vedettes de l’Odet proposent cette année des sorties « nature » sur l’archipel des Glénan. Elles sont conduites par Lulu, guide spécialisée dans la faune et la flore du bord de mer.

L’occasion de découvrir avec cette spécialiste, d’avril à juin et en septembre, les spécificités de ce petit bout de « paradis » connu pour ses eaux turquoise, ses plages de sable blanc et sa nature préservée.

Rappel des dates : jeudis 14 avril, 21 avril, 2 juin, 9 juin, 16 juin, 23 juin, 1er septembre et 8 septembre

Réservations : Vedettes de l’Odet – 2 Avenue de l’Odet à Bénodet – 29950 BENODET – 02 98 57 00 58 – www.vedettes-benodet.com

+33 2 98 57 00 58 http://www.vedettes-benodet.com/

Découverte de la faune et de la flore des Glénan avec Lulu et les Vedettes de l’Odet

Au départ du port de Bénodet, les Vedettes de l’Odet proposent cette année des sorties « nature » sur l’archipel des Glénan. Elles sont conduites par Lulu, guide spécialisée dans la faune et la flore du bord de mer.

L’occasion de découvrir avec cette spécialiste, d’avril à juin et en septembre, les spécificités de ce petit bout de « paradis » connu pour ses eaux turquoise, ses plages de sable blanc et sa nature préservée.

Rappel des dates : jeudis 14 avril, 21 avril, 2 juin, 9 juin, 16 juin, 23 juin, 1er septembre et 8 septembre

Réservations : Vedettes de l’Odet – 2 Avenue de l’Odet à Bénodet – 29950 BENODET – 02 98 57 00 58 – www.vedettes-benodet.com

Bénodet

dernière mise à jour : 2022-03-18 par OT BENODET