Découverte de la faune et de la flore de la forêt de Crécy 17/08/2022 Crécy-en-Ponthieu, 17 août 2022, Crécy-en-Ponthieu.

Découverte de la faune et de la flore de la forêt de Crécy 17/08/2022 Crécy-en-Ponthieu

2022-08-17 – 2022-08-17

Crécy-en-Ponthieu Somme Crécy-en-Ponthieu

Rencontre avec un agent de l’ONF autour de la flore et de la faune de la forêt domaniale de Crécy. Apprenez à reconnaître les traces et indices des petits et grands animaux, à identifier les principaux arbres et les fleurs qui composent la forêt de Crécy.

tourisme@terresetmerveilles.fr +33 3 22 23 62 65 https://www.terresetmerveilles-baiedesomme.com/index.php

Crécy-en-Ponthieu

