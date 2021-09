Pomeys Château de Saconay Pomeys, Rhône Découverte de la faune du parc du Château de Saconay Château de Saconay Pomeys Catégories d’évènement: Pomeys

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la LPO vous propose de partir à la découverte du patrimoine naturel du parc du château de Saconay à Pomeys. La LPO sera présente sur son stand d’accueil/conseil, venez nous retrouver nombreux ! Des sorties découvertes des oiseaux se dérouleront dans le parc (si la météo le permet). _Intervenant : Jonathan Jack, bénévole LPO_

Accès libre.

Avec la LPO, partez à la découverte de la faune et la flore sauvage du Parc du château et découvrez les gestes pour accueillir la biodiversité chez vous. Château de Saconay 243 Route de Saconay 69500 Pomeys Pomeys Rhône

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T15:00:00 2021-09-19T17:00:00

