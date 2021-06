Cublize Cublize 69550, Cublize Découverte de la faune du Lac des Sapins Cublize Cublize Catégories d’évènement: 69550

Découverte de la faune du Lac des Sapins Cublize, 9 juin 2021-9 juin 2021, Cublize. Découverte de la faune du Lac des Sapins 2021-06-09 10:00:00 – 2021-06-09 12:00:00 Lac des Sapins – entrée Plage 480 Allée de la Fécule

Cublize 69550 Cublize EUR Animation nature à la découverte des animaux sauvages du Lac des Sapins, une activité proposée dans le cadre des Rendez-vous de la Maison des Sports de Pleine Nature c.giraud@fdc69.com +33 7 84 64 63 71 Animation nature à la découverte des animaux sauvages du Lac des Sapins, une activité proposée dans le cadre des Rendez-vous de la Maison des Sports de Pleine Nature

Lac des Sapins - entrée Plage 480 Allée de la Fécule