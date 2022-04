Découverte de la faune : à l’écoute des oiseaux – Habitat(s) & Printemps des Parenthèses Parenthèse “L’observatoire des oiseaux”, 9 avril 2022, Saint-Louis-de-Montferrand.

**À la découverte des oiseaux** avec la LPO La Ligue de Protection des Oiseaux répond aux questions que vous vous posez peut-être sur nos voisins à bec et à plumes. Comment les reconnaître ? Pourquoi chantent-ils ? Découvrez le stand et les jeux proposés pour tester vos connaissances. **Enregistrer les oiseaux** avec Laure Carrier Parmi les chants d’oiseaux d’ici et de là-bas, un moment d’écoute, un voyage vers un ailleurs vous est proposé par l’artiste Laure Carrier. Cette écoute sera suivie d’échanges sur la réalisation de la pièce sonore et sur la pratique de l’audio naturalisme en général. Ce rendez-vous a lieu dans le cadre de l’évènement _Printemps des parenthèses_ et fait partie du programme qui accompagne l’oeuvre de Laurent Cerciat intitulée _Habitat(s)_. Cette installation artistique est le fruit d’une collaboration avec Laure Carrier et Denis Cointe et s’intéresse à la cohabitation entre les espèces. Elle sera inaugurée le samedi 14 mai à partir de 14h à Saint-Louis-de-Montferrand. Plus d’infos : [[bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat)](bordeaux-metropole.fr/habitats-cerciat) Une collaboration [_L’art dans la ville_](https://www.bordeaux-metropole.fr/Sortir-decouvrir/L-art-dans-la-ville) – Programme d’art public de Bordeaux Métropole et Ville de Saint-Louis-de-Montferrand.

Entrée libre

Une après-midi de découverte sur la thématique des oiseaux pour mieux connaitre les espèces qui nous entourent, entre approche scientifique et artistique.

