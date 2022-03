Découverte de la facture instrumentale Avranches, 2 avril 2022, Avranches.

Découverte de la facture instrumentale Avranches

2022-04-02 – 2022-04-03

Avranches Manche

Bienvenue à l’ATELIER CRESCENDO !

Ici, je m’occupe des instruments à vent, et c’est tout un programme : saxophone, trompette, clarinette, flûte traversière, trombone à coulisse, tuba, cor d’harmonie, hautbois… Entretenir et réparer pour que les musiciens et musiciennes s’expriment à pleine voix au travers de leurs instruments. Mais l’histoire commence avec la fabrication de ces instruments…

Je vous propose donc de découvrir la naissance de différents instruments à vent (saxophone, flûte traversière, clarinette et trompette), en expliquant les étapes de fabrication de ceux-ci. De là je pourrai vous montrer à quels moments et de quelles façons j’interviens sur ces objets mystérieux qui font de la musique pour leur permettre de jouer le mieux possible.

Présentation par groupes de 4 à 5 personnes maximum, je m’adapterai à la curiosité des visiteurs. Avis aux amateurs !

contact.ateliercrescendo@gmail.com +33 6 66 86 08 70 https://www.atelier-crescendo.fr/

Avranches

dernière mise à jour : 2022-03-01 par