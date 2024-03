Découverte de la fabrique de casserole en cuivre Baumalu Baldenheim, mardi 6 août 2024.

Découverte de la fabrique de casserole en cuivre Baumalu Baldenheim Bas-Rhin

Venez découvrir la création d’ustensiles en cuivre et visiter nos ateliers.

L’équipe du magasin BAUMALU vous propose différents ustensiles de cuisson ainsi que de nombreux accessoires de cuisine et conseils personnalisés. Et ce du lundi après midi au samedi.

Venez également découvrir la création d’ustensiles en cuivre et visiter nos ateliers sur rendez-vous. 10% à la boutique. 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-06 10:30:00

fin : 2024-08-06

20 Rue de Schwobsheim

Baldenheim 67600 Bas-Rhin Grand Est

L’événement Découverte de la fabrique de casserole en cuivre Baumalu Baldenheim a été mis à jour le 2024-03-07 par Office de tourisme du grand Ried