Découverte de la Dune de Grave. Réservation obligatoire. Le Verdon-sur-Mer, 8 mai 2022, Le Verdon-sur-Mer.

2022-05-08 – 2022-05-08 Cabane CPIE Médoc 15 bis Route de Soulac

Découverte de la Dune de Grave. La fin des terres médocaines abrite un milieu naturel très riche et très varié. A deux pas des plages océanes fréquentées, le CPIE Médoc propose de prendre le temps de savourer autrement ce littoral. Accompagné d'un guide, vous partirez à la découverte de la dune de Grave qui associe une grande richesse écologique et des vues splendides sur Cordouan.

Cabane CPIE Médoc 15 bis Route de Soulac Le Verdon-sur-Mer
2 EUR

Lieu Le Verdon-sur-Mer Adresse Cabane CPIE Médoc 15 bis Route de Soulac Ville Le Verdon-sur-Mer Departement Gironde

