Trois casques de réalité virtuelle seront mis à disposition des visiteurs. Ils découvriront grâce à la diffusion de deux films tournés en 360° les différentes missions de la Direction Générale de l’Armement. Le visiteur assistera d’une part aux essais au sol et en vol de DGA Essais missiles. Il vivra d’autre part un essai en vol depuis le poste de conduite et de contrôle de tir de DGA Essais de missiles site Landes à Biscarrosse. Grâce à des casques de réalité virtuelle qui diffuseront deux films en 360°, le public pourra assister aux essais au sol et en vol de DGA Essais de missiles. Musée de l’Hydraviation 332, Avenue Louis Bréguet, 40600 Biscarrosse Biscarrosse Landes

