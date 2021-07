Découverte de la demeure de Pierre Paul Riquet et ses bassins d’essais Domaine de Bonrepos Riquet, 18 septembre 2021-18 septembre 2021, Bonrepos-Riquet.

**Exposition :** * Voyage dans l’univers médical des XVIIe et XVIIIe siècles * Cartes du canal du midi (Philippe Valentin) **Conférences le 18 à 15h, le 19 à 11h et 15h :** * Médecine et chirurgie aux XVIIe et XVIIIe siècles, conférencier : Philippe Lafargue diplômé d’histoire de la médecine, attaché d’enseignement à l’Université de Paris Descartes * suivi de * Évocation de l’art dentaire aux XVIIe et XVIIIe siècles, conférencier : Docteur Jean Claude Tavernier Maitre de conférences des Universités honoraire **Visites : 6 points de rencontre avec guides costumés** * Cour d’honneur et douves, grotte nymphée, cour orientale et château, cuisine, glacière, bassins d’essais **Vente de produits dérivés** **Buvette et restauration rapide**

4€, gratuit – 12 ans. Pas de possibilité de paiement par carte bleue. Prévoir des chaussures adaptées à la marche sur terrain herbeux.

Domaine de Bonrepos Riquet 31590 Bonrepos-Riquet Bonrepos-Riquet Haute-Garonne



