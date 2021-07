Arcachon Synagogue Arcachon, Gironde Découverte de la cuisine juive Synagogue Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Découverte de la cuisine juive

le dimanche 19 septembre à Synagogue

le dimanche 19 septembre à Synagogue Gratuit. Entrée libre.

Venez découvrir la cuisine traditionnelle juive en participant à un atelier culinaire organisé dans la salle communautaire. Synagogue 36 avenue Gambetta, 33120 Arcachon Arcachon Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T15:30:00 2021-09-19T16:30:00;2021-09-19T17:00:00 2021-09-19T18:00:00

