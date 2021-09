Vierzon Musée de Vierzon Cher, Vierzon Découverte de la création sonore “Mémoires en voix” réalisée par Lélio Plotton de la Compagnie Léla Musée de Vierzon Vierzon Catégories d’évènement: Cher

Vierzon

Découverte de la création sonore “Mémoires en voix” réalisée par Lélio Plotton de la Compagnie Léla Musée de Vierzon, 18 septembre 2021, Vierzon. Découverte de la création sonore “Mémoires en voix” réalisée par Lélio Plotton de la Compagnie Léla

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Musée de Vierzon Entrée libre

Installation sonore située au coeur du musée et qui permet d’écouter des témoignages issus de la collecte d’entretiens sur l’histoire industrielle de Vierzon. Musée de Vierzon 11 rue de la Société-Française 18100 Vierzon Vierzon Cher

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

