La séance se déroulera tout d’abord en marchant d’un bon pas, afin de vous faire découvrir la carte de course d’orientation, le rapport entre la carte et le terrain, et la forêt. Vous apprendrez à comprendre la symbolique, orienter votre carte, vous servir d’une boussole pour faire un azimut…

La deuxième partie de la séance vous permettra de tester vos nouvelles compétences et vous réaliserez, en marchant ou en courant, un parcours à la recherche de balises.Ouvert à tout public non initié à la course d’orientation, enfant, adulte, famille, la séance s’adaptera aux participants !

– Équipement requis : Vêtements longs à privilégier, jambes et bras couverts (pas de short), chaussures à semelles non lisses (baskets à minima, mais sont plus conseillées chaussures de trail ou de randonnée), une montre et une gourde d’eau.

– Prévoir une tenue adaptée à la météo (k-way si temps humide).

RDV à 14h, Parking du Champ de Vaux, coordonnées GPS : 49.124730, 4.141791.

(D34 entre Val de Livre et Verzy)

Sortie proposée par l’ASO Sillery, partenaire Forêt d’Exception® Montagne de Reims.

Les forêts domaniales de Verzy, d’Hautvillers et du Chêne à la Vierge sont labellisées Forêt d’Exception®.

Ce label récompense une gestion forestière durable et concertée à travers un programme d’actions de développement et de valorisation des forêts domaniales.

