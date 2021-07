Riom Cour d'Appel de Riom Puy-de-Dôme, Riom Découverte de la Cour d’Appel de Riom Cour d’Appel de Riom Riom Catégories d’évènement: Puy-de-Dôme

Un parcours ludique est prévu pour les plus jeunes ainsi qu’un quizz pour tester les connaissances de leurs accompagnants. L’après-midi sera clôturée par l’organisation d’un moment musical (uniquement sur réservation et sous réserve des conditions sanitaires).

sur inscription à partir du 7 septembre

Une après-midi organisée par les Cheffes de la Cour d’appel avec la participation des magistrats et fonctionnaires qui présenteront l’organisation judiciaire et le patrimoine de la cour d’appel. Cour d’Appel de Riom Boulevard Chancelier de l’Hospital, 63200 Riom, Puy-de-Dôme, Auvergne-Rhône-Alpes Riom Puy-de-Dôme

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T15:00:00 2021-09-18T19:00:00

