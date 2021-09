Urrugne Chapelle de Sokorri à Urrugne Pyrénées-Atlantiques, Urrugne Découverte de la Corniche basque, espace naturel et historique à URRUGNE. Chapelle de Sokorri à Urrugne Urrugne Catégories d’évènement: Pyrénées-Atlantiques

Chapelle de Sokorri à Urrugne, le samedi 2 octobre à 14:00

Balade découverte offerte dans le cadre du dispositif 48h Nature en Nouvelle-Aquitaine et en collaboration avec la commune de Urrugne. Le CPIE est gestionnaire de la corniche basque à Urrugne. Avec un de ses chargés de mission, vous découvrirez la flore, la faune, les habitats avec lesquels composent les activités agricoles pour une meilleure conservation de la biodiversité. Cet espace naturel est aussi un site d’intérêt historique, la période des guerres napoléoniennes a bouleversé la vie locale. Redoutes, champs de bataille sont autant de témoignages de l’affrontement entre les troupes Napoléoniennes et celles du célèbre Duc anglais Wellington. Gratuit mais sur inscription préalable

Avec un de ses chargés de mission, vous découvrirez la flore, la faune, les habitats avec lesquels composent les activités agricoles pour une meilleure conservation de la biodiversité.

