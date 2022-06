Découverte de la cordonnerie

2022-07-03 14:00:00 – 2022-07-03 Découvrez le travail minutieux des cordonniers à l’époque où l’on faisait encore réparer les chaussures. Fabriquer, réparer, remodeler les chaussure, un métier disparu !

Animation incluse dans la visite du musée.

