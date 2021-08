Découverte de la colline de Notre-Dame-des-Marins Martigues, 18 septembre 2021, Martigues.

Découverte de la colline de Notre-Dame-des-Marins 2021-09-18 14:00:00 – 2021-09-18 17:00:00 Rue Robert Desnos Maison de Quartier Jeanne Pistoun

Martigues Bouches-du-Rhône

Pour découvrir les différents aspects patrimoniaux de la colline de Notre-Dame des Marins et du site naturel de Saint-Macaire. L’accent sera mis sur la géologie, la biodiversité, le patrimoine historique et rural de cette partie du territoire martégal.

Service biodiversité, espaces naturels et littoral.

Une double boucle de randonnée de 7 à 8 kilomètres, au départ de la Maison de quartier Jeanne Pistoun à Canto-Perdrix.

animcv@ville-martigues.fr +33 4 42 44 34 09

