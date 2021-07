Strasbourg Musée de minéralogie - collection de paléontologie Bas-Rhin, Strasbourg Découverte de la collection de minéralogie de l’Institut de géologie de Strasbourg Musée de minéralogie – collection de paléontologie Strasbourg Catégories d’évènement: Bas-Rhin

### Venez (re)découvrir un patrimoine scientifique de grande qualité, au sein du campus historique de l’Université de Strasbourg ! Installé depuis 1890, au sein de l’institut de géologie, le musée de minéralogie expose plus de 2500 minéraux provenant du monde entier. Collection destinée à former les futurs ingénieurs miniers, elle traduit l’importance des avancées en minéralogie et cristallographie depuis la fin du XVIIIe siècle.

Gratuit. Dans la limite des places disponibles. Au 1er étage de l’institut de géologie.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

