du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Cité Frugès – Le Corbusier

### Visites commentées de la Cité Fugès et de l’exposition « La Cité Frugès-Le Corbusier en version intégrale » ; jeu famille en autonomie avec l’association Archimuse. Découvrez la Cité Frugès-Le Corbusier, inaugurée en 1926, qui compte parmi les 17 sites inscrits sur la liste du Patrimoine mondial par l’UNESCO. Une occasion de découvrir « La Cité Frugès-Le Corbusier en version intégrale » ou quand la technologie du XXIe siècle restitue virtuellement l’avant-gardisme corbuséen du XXe siècle : retour dans le passé (exposition et promenade virtuelle), une réalisation d’Hector Martinez (HM Solutions Graphiques). Avec le soutien d’Aquitanis. Les visites guidées sont organisées le samedi et le dimanche : 10h, 11h30, 14h, 15h30 et 17h. Découvrez la nouveauté de cette année ! Le jeu famille « De quel béton on se chauffe ! ». Relevez le défi : convaincre un promoteur peu scrupuleux à renoncer à son projet de plage artificielle faisant disparaître la Cité Frugès-Le Corbusier ! Avec la participation de l’association Archimuse.

Gratuit. Réservation obligatoire. Durée : 1h. Jeu famille à partir de 7 ans. Durée : moins d’1h.

Cité Frugès – Le Corbusier 4 rue le Corbusier, 33600 Pessac Pessac Le Monteil Gironde



