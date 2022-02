DECOUVERTE DE LA CITE ET DES BOURGS Agde Agde Catégories d’évènement: Agde

Agde Hérault 110 110 EUR Un parcours du pied de l’ancien rempart de la cité jusqu’au quartier de la Marine alliant l’histoire, l’architecture, les monuments dont l’emblématique Cathédrale fortifiée du XII ème siècle. Au détour des nombreuses ruelles qui ne manquent pas de curiosités et d’intérêt, l’évocation de l’origine du nom qu’elles portent enrichit le contexte historique et le passé lointain. Partez à la découverte de la Cité et des bourgs d’Agde avec la guide indépendante Francine Morcillo. L’architecture, le patrimoine, et l’origine du nom des rues n’auront plus de secrets pour vous. +33 6 03 06 34 60 Un parcours du pied de l’ancien rempart de la cité jusqu’au quartier de la Marine alliant l’histoire, l’architecture, les monuments dont l’emblématique Cathédrale fortifiée du XII ème siècle. Au détour des nombreuses ruelles qui ne manquent pas de curiosités et d’intérêt, l’évocation de l’origine du nom qu’elles portent enrichit le contexte historique et le passé lointain. Agde

