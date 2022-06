Découverte de la cité, de la flore et de la faune à partir de la coulée verte jusqu’à l’étang de l’Age Le Dorat Le Dorat Catégorie d’évènement: Le Dorat

Découverte de la cité, de la flore et de la faune à partir de la coulée verte jusqu’à l’étang de l’Age Le Dorat, 16 juin 2022, Le Dorat. Découverte de la cité, de la flore et de la faune à partir de la coulée verte jusqu’à l’étang de l’Age Place de la Collégiale Le Dorat

2022-06-16 – 2022-06-16

Place de la Collégiale Le Dorat 87210 Le Dorat RDV à 20h à la Maison du Patrimoine – place de la Collégiale. Prévoir des chaussures de marche. Tarif : 5€, gratuit -12 ans. Le Dorat Tourisme et Patrimoine : 05 44 25 46 77 / ledoratour@gmail.com Circuit de 5km. ledoratour@gmail.com +33 5 44 25 46 77 RDV à 20h à la Maison du Patrimoine – place de la Collégiale. Prévoir des chaussures de marche. Tarif : 5€, gratuit -12 ans. Le Dorat Tourisme et Patrimoine : 05 44 25 46 77 / ledoratour@gmail.com Place de la Collégiale Le Dorat

dernière mise à jour : 2022-05-06 par

Détails Catégorie d’évènement: Le Dorat Autres Lieu Le Dorat Adresse Place de la Collégiale Ville Le Dorat lieuville Place de la Collégiale Le Dorat

Le Dorat Le Dorat https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-dorat/

Découverte de la cité, de la flore et de la faune à partir de la coulée verte jusqu’à l’étang de l’Age Le Dorat 2022-06-16 was last modified: by Découverte de la cité, de la flore et de la faune à partir de la coulée verte jusqu’à l’étang de l’Age Le Dorat Le Dorat 16 juin 2022

Le Dorat