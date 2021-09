Plombières-les-Bains Casino Plombières-les-Bains, Vosges Découverte de la Cité aux 1000 balcons à bord du Transplombières Casino Plombières-les-Bains Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains

Vosges

Découverte de la Cité aux 1000 balcons à bord du Transplombières Casino, 18 septembre 2021, Plombières-les-Bains. Découverte de la Cité aux 1000 balcons à bord du Transplombières

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Casino

### Montez à bord du Transplombières et profitez d’un circuit pour découvrir la ville. Ce sont 6 stations, au nom d’illustres personnages qui ont séjourné à Plombières, qui rythmeront votre voyage. En voiture !

Gratuit. Départ du Transplombières du parking du Casino à 10h, 14h et 16h.

Montez à bord du Transplombières et profitez d’un circuit pour découvrir la ville. Casino Allée Eugène Delacroix, 88370 Plombières-les-Bains Plombières-les-Bains Vosges

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T11:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T15:00:00;2021-09-18T16:00:00 2021-09-18T17:00:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T11:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T15:00:00;2021-09-19T16:00:00 2021-09-19T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Plombières-les-Bains, Vosges Autres Lieu Casino Adresse Allée Eugène Delacroix, 88370 Plombières-les-Bains Ville Plombières-les-Bains lieuville Casino Plombières-les-Bains