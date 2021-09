Découverte de la chapelle Saint Egarec à Kerlouan Kerlouan, 18 septembre 2021, Kerlouan.

Découverte de la chapelle Saint Egarec à Kerlouan 2021-09-18 – 2021-09-19

Kerlouan Finistère

Durant quatre-vingt-dix minutes environ, vous visiterez ce petit chef d’œuvre discret, amputé de son clocher, le placître et son cimetière, la fontaine sacrée, ainsi que toute l’histoire mouvementée qui se rattache à ce site pittoresque. Cette année, des installations vidéo vous accompagnerontlors des visites, dans ce lieu mémorable et fascinant.

Visite le samedi à 14h30, 16h30 et 20h30 et le dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30.

lesconteursdelanuit@gmail.com +33 6 87 27 88 41

Durant quatre-vingt-dix minutes environ, vous visiterez ce petit chef d’œuvre discret, amputé de son clocher, le placître et son cimetière, la fontaine sacrée, ainsi que toute l’histoire mouvementée qui se rattache à ce site pittoresque. Cette année, des installations vidéo vous accompagnerontlors des visites, dans ce lieu mémorable et fascinant.

Visite le samedi à 14h30, 16h30 et 20h30 et le dimanche à 10h30, 14h30 et 16h30.

dernière mise à jour : 2021-08-30 par