du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Chapelle Notre-Dame d’Espérance Venez découvrir la chapelle Notre Dame d’Espérance édifiée sur le site du château de siège lors de la conquête du Gaudelet par Romée de Villeneuve (XIIIe siècle), seigneur incontournable de Villeneuve Chapelle Notre-Dame d’Espérance Avenue de Bellevue 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-18T10:00:00 2021-09-18T12:00:00;2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T16:30:00;2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T12:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T16:30:00

