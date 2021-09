Découverte de la chapelle des Cordeliers et de ses réserves de collections départementales Chapelle des Cordeliers, 18 septembre 2021, Valence.

Valence ——- Chapelle des Cordeliers ———————– **Ouverture exceptionnelle** Samedi 14 h-18 h – Dimanche 10 h-13 h / 14 h-18 h – **Découverte de la chapelle des Cordeliers (17e siècle) et de ses réserves de collections de la préhistoire à nos jours :** silex, mobiliers des châteaux, peintures… se racontent à tous à l’occasion de cette édition 2021 qui met à l’honneur la recherche, la valorisation, la conservation et la restauration du patrimoine à travers des ateliers, des expositions, des rencontres et une expérience immersive ! Animations tout public à partir de 6 ans. ### RENCONTREZ DES CHERCHEURS, DES RESTAURATEURS ET DES PROFESSIONNELS DU PATRIMOINE Samedi 14 h, 15 h, 16 h, 17 h Durée 1 h – **« Les pierres qui parlent »** Manipulez et observez au microscope des échantillons de silex afin de percer le mystère des pierres de la préhistoire avec Paul Fernandes, Jocelyn Robbe de Paléotime et Jacques Brochier du CAPRA. Samedi 14 h 30, 15 h 30, 16 h 30, 17 h 30 Durée 30 min – **Les coulisses des collections du château de Grignan** Percez le mystère du traitement des insectes par anoxie. A quoi sert-il ? Comment ça marche ? Avec Laurence Lavergne et Adeline Foulon, des Châteaux de la Drôme. Samedi : 15 h, 16 h, 17 h Dimanche : 11 h, 12 h, 15 h, 16 h, 17 h Durée 30 minutes – **« A la rencontre des restaurateurs du patrimoine »** Peintures, textiles anciens, découvrez les métiers de la restauration du patrimoine et dialoguez avec Mariane Boursier (samedi-dimanche), restauratrice de peintures et Florence Whaap, restauratrice de textiles (samedi) . ### DÉCOUVREZ DES EXPOSITIONS ET DES OUTILS CONNECTÉS **- Exposition « Chemin(s) faisant…une histoire des routes du Vercors »** Voyagez au cœur du massif du Vercors le long des routes entre plaines et montagnes. **- Expérience immersive à 360 degrés « Vercors, les routes du vertige »** Enfilez le casque de réalité virtuelle et survolez les sublimes routes du Vercors ! Dimanche 10 h-13 h / 14 h-18 h – **Un patrimoine connecté sur écran tactile** Découvrez la Drôme autrement et partez à la découverte du patrimoine à travers la carte collaborative du patrimoine Renseignements : 04 75 79 27 17

Accès handicapé RDC (exposition sur la chapelle).

Chapelle des Cordeliers 2 rue André Lacroix, 26000 Valence Valence Drôme



